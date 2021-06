NBA – Robert Horry prova a sfrattare i Clippers dallo Staples Center

Robert Horry è stato una bandiera dei Los Angeles Lakers, con i quali ha giocato per sette stagioni, vincendo tre titoli NBA.

Normale, allora, che da parte sua non ci sia molta simpatia nei confronti dei rivali cittadini, i Clippers. Horry ne ha parlato nel suo podcast The Big Shot Bob, nel quale era ospite Shaquille O’Neal, suo compagno di tante battaglie in gialloviola.

Potrei simpatizzare per i Clippers solamente per la presenza di Tyronn Lue che con noi ai Lakers ha vinto un titolo. Però non potrei accettare di vedere un loro banner all’interno dello Staples Center. Loro non appartengono a quel palazzo, anzi non vedo l’ora che se ne vadano.

In effetti i Clippers nei prossimi anni potrebbero cambiare casa, dato che è in programma nel 2024 il trasferimento nel rinnovato Forum di Inglewood che potrebbe aprire nel 2024.

