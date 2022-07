Milano-Bologna non è ancora finita: inibito Massimo Zanetti

Il Tribunale Federale ha applicato la sanzione dell’inibizione al dott. Massimo Zanetti, Presidente del C.d.A. della Virtus Bologna, per mesi 3 e giorni 15, fino al 4 novembre 2022 (artt.2, 42 e 44 RG) per dichiarazioni lesive dell’onore della classe arbitrale in un’intervista e per non aver risposto per due volte alla convocazione del Procuratore Federale.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.