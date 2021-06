I Brooklyn Nets avevano appena recuperato Jeff Green e James Harden starebbe facendo progressi dopo il problema muscolare subito in Gara-1, ma in Gara-4 i bianconeri hanno perso Kyrie Irving per infortunio. La point guard ha avuto la sfortuna di atterrare su un piede di Antetokounmpo in seguito ad un layup nel secondo quarto, scavigliandosi. Irving ha subito abbandonato il campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente.

Nel corso dell’intervallo i Nets hanno annunciato che a causa dell’infortunio Irving non sarebbe rientrato nel secondo tempo. Nelle prossime ore si saprà di più sull’entità della distorsione e sui tempi di recupero.

Kyrie Irving is out for the remainder of the game due to a right ankle sprain. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 13, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.