NBA – Rottura totale fra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers, compagni e tifosi compresi

Sempre più teso il rapporto fra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers con il giocatore australiano deciso a non iniziare la stagione con i Sixers.

Nei giorni scorsi alcuni compagni dell’australiano avrebbero tentato di ricucire lo strappo recandosi direttamente da Simmons a Los Angeles. Il giocatore però si sarebbe rifiutato di incontrare i compagni, dicendo loro chiaramente di non perdere tempo per andare in California, stando alla ricostruzione di The Athletic.

Sources: Philadelphia 76ers players wanted to take a jet to Los Angeles this week to meet with Ben Simmons, but were informed not to come and that the three-time All-Star did not want to meet.

Details: https://t.co/9NEXaEBssE

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2021