NBA – Kyrie Irving, complottista che crede ai microchip installati nei vaccini

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un reportage di Rolling Stone che ha acceso i riflettori sulle convinzioni No-Vax all’interno della NBA.

C’è Jonathan Isaac assolutamente contrario all’obbligo vaccinale ma anche Enes Kanter che ha attaccato le presunte motivazioni religiose dietro la scelta di non vaccinarsi.

Un passaggio molto interessante dell’articolo di Sullivan è quello che riguarda Kyrie Irving. La stella dei Nets, infatti, ha usato pochissimo la mascherina nei mesi scorsi e ha pubblicato anche un tweet molto interlocutorio a riguarda. Ma soprattutto Irving sembra essere un seguace delle teorie cospirazioniste, come si evince da alcune pagine che segue sui social. Teoria che riguardano gli Illuminati, il Nuovo Ordine Mondiale e complotti sul vaccino Moderna, che sarebbe fornito di un microchip per attuare un “Piano di Satana” ai danni degli afroamericani.

My mask is off. Now take yours off. No fear.

— A11Even (@KyrieIrving) September 15, 2021