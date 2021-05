NBA – Russell Westbrook dopo il record di triple doppie: “Ho raggiunto un livello mai visto prima”

Russell Westbrook questa notte è diventato il giocatore con il maggior numero di triple doppie nella storia della NBA.

Nella sconfitta 125-124 contro gli Atlanta Hawks, Westbrook ha segnato 28 punti aggiungendo 13 rimbalzi e 21 assist. Numeri che gli sono valsi la 182ª tripla doppia della carriera, una in più di Oscar Robertson, raggiunto solamente nella gara precedente.

Dopo la gara il giocatore degli Washington Wizards ha fatto trasparire tutta la sua euforia, dichiarando di aver raggiunto un livello a cui nessun altro prima lui era arrivato.

Ho passato così tanto tempo a giocare e ho fatto tutti questi sacrifici proprio per risultati come questo. Non avrei mai sognato, da bambino, di essere paragonato a mostri sacri del gioco com Oscar, Magic e Jason Kidd. Sono grato per questo traguardo che dedico alla mia famiglia, non dimenticherò mai i loro sforzi per me. Ringrazia anche Oscar Robertson perché ha cambiato il basket, con il suo modo di stare in campo ha aperto la strada a ragazzi come me, senza di lui non si potrebbero fare alcune cose oggi. La pressione di questo record? Non ci ho mai pensato, cerco sempre di fare cose che la gente ritiene io non possa fare per smentirli ogni sera. Quando durerà questo record? Non lo so, lo vedremo fra 50 anni. Io comunque resto me stesso, non cambierò mai perché ho avuto la fortuna di poter giocare a un livello che nessun altro ha mai raggiunto e non mi voglio fermare.