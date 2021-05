Andrea Pecchia diviso fra il ritorno a Treviglio e l’approdo a Cremona

La fine della stagione di molte squadre rappresenta un’opportunità per quelle che invece disputeranno la post season. Mercato in fermento in particolare in Serie A2 negli ultimi giorni, con diversi club che sognano l’ingaggio di giocatori dal piano di sopra. Mentre Scafati pensa a Frank Gaines e Christian Burns è un obiettivo di molte squadre, c’è anche chi prova a ingaggiare degli italiani. In particolare è il caso di Treviglio che vorrebbe riportare a casa il figlio prodigo Andrea Pecchia, visto alla Blu Basket dal 2016 al 2019.

Il ritorno però sarebbe solamente temporaneo visto che nei prossimi mesi potrebbe concretizzarsi il suo approdo a Cremona. Già la scorsa estate Pecchia era stato vicino alla Vanoli che voleva farne il cardine del progetto “Club Italia”. Poi l’addio di Meo Sacchetti, passato alla Fortitudo, ha fatto naufragare l’idea.

Andrea Pecchia non sarebbe l’unico giovane italiano a cambiare maglia in questi mesi, dopo il trasferimento in prestito di Totè in Liga ACB.

Fonte: Superbasket

