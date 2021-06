NBA – Russell Westbrook è mister tripla doppia anche ai playoff: gara 4 da record contro i Sixers

Russell Westbrook continua a macinare record, specialmente quelli relativi alle triple doppie.

La gara 4 fra i suoi Washington Wizards e i Philadelphia 76ers è stata caratterizzata dall’infortunio di Joel Embiid. Poi però la scena se l’è presa Westbrook con la solita prepotenza: 19 punti, 21 rimbalzi e 14 assist per regalare la prima vittoria nella serie ai suoi.

Numeri che gli sono valsi il sorpasso a Jason Kidd e l’ascesa al podio nella classifica delle triple doppie nei playoff. Per Westbrook è la 12a, davanti a lui LeBron James con 28 e Magic Johnson con 30.

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for moving up to 3rd on the #NBAPlayoffs TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/7hCahEeUDy

— NBA (@NBA) June 1, 2021