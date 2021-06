Naomi Osaka si ritira dal Roland Garros per depressione, il commento di Stephen Curry

La tennista Naomi Osaka, scesa al #2 del ranking WTA, si è ritirata dal Roland Garros per salvaguardare la sua salute mentale.

Un tema, quello dei problemi psicologici degli atleti, venuto fuori in NBA la scorsa estate con Paul George nella bolla. A lui si è aggiunto Kevin Porter Jr e nelle scorse ore LaMarcus Aldridge parlando del suo ritiro improvviso.

Un problema, quello della depressione e di altre questioni legate alla salute mentale, che spesso è sottovalutato nel mondo dello sport.

Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors, ha commentato via Twitter la decisione della Osaka: “Non si dovrebbe mai arrivare a fare una scelta del genere. Il fatto di aver intrapreso un percorso così difficile è reso ancora più importante dal fatto che chi di dovere non si occupa di queste cose. Ancora più rispetto per te”.

