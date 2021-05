NBA – Solamente in quattro come Trae Young nelle prime tre gare di playoff della carriera

Esordio ai playoff da incorniciare per Trae Young. I suoi Atlanta Hawks sono in vantaggio 2-1 contro i New York Knicks anche (se non soprattutto) grazie alle ottime prestazioni della loro stella.

Le prime tre partite della serie sono state anche le prime tre della carriera di Young in post season. Per lui finora 25 punti e 10 assist di media. Solamente altri quattro giocatori avevano fatto così bene al loro esordio nei playoff: Stephen Curry, Chris Paul, Kevin Johnson e Oscar Robertson.

Trae Young and the Hawks look to take a 3-1 lead on the Knicks.

Young is the 5th player to average 25 points and 10 assists in his first 3 career playoff games. The others:

*Stephen Curry

*Chris Paul

*Kevin Johnson

*Oscar Robertson pic.twitter.com/v0VUR5Lhkt

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 30, 2021