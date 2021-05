NBA – Denver Nuggets, coach Malone attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta con Portland

I Denver Nuggets hanno perso 115-95 gara 4 del primo turno contro i Portland Trail Blazers. La serie così è andata sul 2-2, dopo che si era aperta con due vittorie dei Nuggets.

All’allenatore di Denver, Michael Malone, non è piaciuta per niente la prestazione della sua squadra, specialmente per quanto riguarda il quintetto base.

I nostri titolari hanno fatto pena. Alcuni erano troppo indecisi, addirittura impauriti, la squadra è stata troppo molle, un atteggiamento molto soft. Adesso torniamo a casa nostra e servirà fare molto meglio. Spero che questa sconfitta serva a svegliare qualcuno dei componenti dello starting five che stasera non ha giocato come doveva.

Sotto accusa soprattutto Facundo Campazzo, Austin Rivers, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic ma è stata tutta la prova dei Nuggets a non soddisfare coach Malone.

