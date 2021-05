Tortona espugna il pitturato di Ravenna, qualificazione ancora in bilico

RAVENNA – Due a due e discorso qualificazione ancora in ballo. Tortona restituisce a Ravenna la sconfitta patita in gara due nel suo “PalaOltrepò’ “ imponendosi al “PalaCosta” per 76-66 e rimette quindi in discussione il passaggio alle semifinali. Piemontesi avanti dall’alfa all’omega della gara sostenuti soprattutto da un Tavernelli in stato di grazia con i suoi venti punti. Ravenna, dal canto suo, ha colpito soprattutto con Denegri ma non è stato sufficiente. Ora tutto è rimandato alla sfida sul parquet di Voghera ovvero in casa della Bertram Tortona nella sfida di martedì 1 giugno alle 20.45.

PRIMO QUARTO – Ravenna riesce ad alzarsi in quota per 14-8 con i punti di Denegri, Oxilia e Simioni cui si aggiungono quelli di Givens poco dopo, Tortona però reagisce con il duo degli americani Cannon e Sanders e riesce a condurre in porto il primo quarto con il vantaggio di 17-16.

SECONDO QUARTO – I padroni di casa tornano a condurre le danze sopravanzando la Bertram di cinque lunghezze grazie agli acuti di Denegri e Givens, Tavernelli, però, risponde da par suo con un ubriacante 6-0 riportando i piemontesi avanti. Nuova risposta ravennate per opera di Chiumenti che induce coach Marco Ramondino a chiedere il timeout per ragionarci su con i suoi. Oxilia e Cinciarini rimettono l’OraSi in scia a meno sette incollature, Tavernelli, però, con una tripla, manda Tortona all’intervallo lungo avanti di undici punti ovvero 41-30.

TERZO QUARTO – Ravenna tenta il riavvicinamento con Simioni che colpisce dalla linea della carità ma Tortona riprende mare aperto, Chiumenti e Venuto riducono lo svantaggio della squadra di coach Massimo Cancellieri di qualche punto ma i piemontesi continuano a condurre disinvoltamente per 67-49.

ULTIMO QUARTO – Maspero tenta di tenere Ravenna in gara ma Tortona, nonostante la buona difesa eretta dai padroni di casa, si porta a casa la sfida incrementando ulteriormente il bottino con il punteggio di 77-67.

MIGLIORI IN CAMPO

DAVIDE DENEGRI (ORASI RAVENNA): grande propulsore di manovra con elevata propensione al cecchinaggio ma Ravenna, stavolta, non sfonda.

RICCARDO TAVERNELLI (BERTRAM TORTONA): prende per mano la Bertram infondendole la giusta energia per poter impattare il numero di gare vinte, e adesso tutto si decide nel giro finale.

TABELLINO

ORASI RAVENNA: Denegri 16, Simioni 10, Cinciarini 10, Chiumenti 10, Givens 6, Oxilia 6, Maspero 5, Venuto 2, Rebec 1, Vavoli, Buscaroli, Guidi. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 11 su 12, rimbalzi 36 (Simioni 12), assist 13 (Rebec 5).

BERTRAM TORTONA: Tavernelli 20, Cannon 16, Sanders 16, Fabi 12, Mascolo 8, Severini 4, D’Ercole, Gazzotti, Morgillo, Ambrosin. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 19 su 23, rimbalzi 34 (Cannon 10), assist 8 (Mascolo 4).

ARBITRI

Duccio Maschio di Firenze, William Raimondo di Scicli (RG) e Daniele Caruso di Milano.