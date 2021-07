NBA – Spencer Dinwiddie detta le sue condizioni per restare ai Brooklyn Nets

Spencer Dinwiddie ha recentemente rifiutato una player option da 12,5 milioni con i Brooklyn Nets ed è diventato free agent. Il tutto termine di una stagione sfortunatissima, nella quale ha giocato pochissimo a causa della rottura del crociato destro in una delle prime partite della stagione.

Nonostante ciò Dinwiddie pensa di poter ambire a un contratto molto ricco e ha comunque tenuto aperta la porta per i Nets. Per restare a Brooklyn però il giocatore pretende un trattamento economico di prim’ordine.

Non ho lasciato scadere l’opzione con l’obiettivo di andarmene ma per dare modo alla franchigia di mostrarmi concretamente il suo interesse. Non pretendo un contratto al massimo salariale ma vorrei una dimostrazione di fiducia da una squadra a cui ho dato tantissimo in momenti molto delicati. So che sono tante stelle nel roster ma il front office ha dimostrato di saper imbastire trattative particolari. Alla fine chiunque può offrirmi un contratto da 60 milioni in tre anni, da una franchigia così speciale mi aspetto qualcosa di diverso. Ad esempio se mi proponessero un quinquennale da 125 milioni resterei.