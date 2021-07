NBA – Damian Lillard attacca la stampa statunitense

Damian Lillard è uno dei giocatori più chiacchierati in questa offseason. Dopo l’arrivo di Chauncey Billups sulla panchina dei Portland Trail Blazers si sono diffuse voci secondo cui Dame non avesse gradito la scelta.

Successivamente Lillard è stato accostato ai Los Angeles Lakers e ai New York Knicks. Il diretto interessato ha commentato questi rumors nel corso di un’intervista a ESPN, attaccando i giornalisti statunitensi.

Se ho qualcosa da dire sulla gestione della franchigia, ne parlo direttamente con il general manager. Non ho problemi a dire ciò che penso e ci metto sempre la faccio. Non ho altro da aggiungere riguardo le voci su di me, sono state dette molte e ultimamente mi hanno messo in bocca parole che non ho pronunciato.