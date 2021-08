Nuova collocazione in arrivo per Spencer Dinwiddie.

Dopo aver saltato tutta la stagione per un grave infortunio, Dinwiddie ha visto scadere il suo contratto con i Brooklyn Nets e ora cambierà squadra.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN sarebbe vicinissima la sua firma con gli Washington Wizards. Dinwiddie, perciò, resterà nella Eastern Conference e di fatto prenderà il posto di Russell Westbrook, volato ai Los Angeles Lakers.

Free agent guard Spencer Dinwiddie is nearing a deal with the Washington Wizards, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021