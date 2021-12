Nella notte, nel netto KO contro i Suns, i Los Angeles Lakers hanno potuto riabbracciare Talen Horton-Tucker, che settimana scorsa era finito nei protocolli anti-Covid. Non è stato esattamente un ritorno felice, sia perché i giallo-viola sono stati annichiliti davanti al proprio pubblico, sia perché THT ha giocato una pessima partita. Il giocatore dei Lakers ha anche pareggiato un record negativo di franchigia.

Horton-Tucker ha segnato solo 3 punti in 31′, tirando 1/13 dal campo e 0/8 da tre punti. L’ala giallo-viola ha pareggiato il record di franchigia per maggior numero di triple tentate senza segnarne nemmeno una.

THT tonight: 3 PTS

1 AST

1-13 FG

0-8 3P That is tied for the most 3pt misses without a make in Lakers franchise history. pic.twitter.com/5Vl3074qdD — StatMuse (@statmuse) December 22, 2021

Nella stessa partita, anche DeAndre Jordan ha giocato così male da entrare nella storia dei Lakers. In soli 15′ di utilizzo, il lungo ha avuto un plus/minus di -26: il secondo dato più basso dei giallo-viola in così pochi minuti dal 2000 ad oggi. In stagione è -92, sempre il secondo dato più basso tra i giocatori NBA che hanno giocato almeno 350′ totali. A differenza di THT, Jordan non aveva la scusa del rientro in campo dopo diversi giorni di assenza.

DeAndre Jordan was -26 in 15 minutes tonight. That’s the 2nd lowest +/- while playing 15 minutes or fewer by a Laker since 2000. He is -92 for the season, the 2nd lowest by any player who has played 350 minutes or fewer. pic.twitter.com/R30eE1nc9R — StatMuse (@statmuse) December 22, 2021