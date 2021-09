Timothé Luwawu-Cabarrot ha trovato una squadra per la prossima stagione.

Il giocatore francese cambierà maglia dopo due stagioni ai Brooklyn Nets e si accaserà agli Atlanta Hawks.

Per lui, dopo l’argento olimpico a Tokyo, un contratto annuale non garantito.

The Hawks have signed Timothe Luwawu-Cabarrot to a one-year, non-guaranteed deal, sources told @TheAthleticNBA. Luwawu-Cabarrot spent the past two seasons with the Brooklyn Nets.

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) September 9, 2021