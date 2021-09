NBA – Tre ipotesi di trade per John Wall

John Wall ha ravvivato la parte finale della off-season della NBA con la sua richiesta di lasciare gli Houston Rockets.

Un’idea che era nell’aria da settimane, condivisa dal giocatore e dalla franchigia. Wall vuole un ambiente più competitivo mentre Houston punta a liberarsi del suo pesante contratto per avviare davvero la ricostruzione. Proprio il contratto da 44,5 milioni a stagione (il secondo più ricco della NBA) è l’ostacolo più grande all’addio, specialmente in un momento in cui le grandi manovre sono già concluse da tempo.

Al momento tre le squadre dove realisticamente Wall potrebbe finire, anche se in ogni caso si tratterebbe di trade molto complesse.

Los Angeles Clippers

Los Angeles riceve: John Wall

Houston riceve: Eric Bledsoe, Luke Kennard

Intrigante l’ipotesi Los Angeles Clippers, anche in virtù dell’infortunio di Kawhi Leonard, fuori a tempo indeterminato. Ai biancorossi serve un giocatore con punti nelle mani e hanno anche diversi asset potenzialmente interessanti come Bledsoe, Kennard, Ibaka e Marcus Morris. A Houston potrebbero finire i primi due ma gli altri potrebbero rivelarsi utili per convincere qualche altra franchigia a inserirsi nell’affare.

Philadelphia 76ers

Philadelphia riceve: John Wall, una scelta al primo turno dei Rockets, una scelta al primo turno dei Kings

Sacramento riceve: Ben Simmons, spazio salariale

Houston riceve: Marvin Bagley III, Buddy Hield

Sarebbe una trade a tre anche quella che porterebbe Wall a Philadelphia, ipotizzata in anteprima da CBS Sports. Ai Sixers il cinque volte All-Star e alcune scelte, a Houston Marvin Bagley III e Buddy Hield, a Sacramento l’altro giocatore più chiacchierato del momento, Ben Simmons.

Dallas Mavericks

Dallas riceve: John Wall, scelta al primo turno

Houston riceve: Kristaps Porzingis, spazio salariale

Infine la suggestione Dallas Mavericks con uno scambio per Kristaps Porzingis. L’ipotesi che sembra meno percorribile fra le tre perché Wall non fornisce molte più garanzie fisiche rispetto al lettone e le sue caratteristiche tecniche farebbero fatica a sposarsi con quelle di Luka Doncic.

Fonte: CBS Sports