NCAA femminile, le Elite Eight si giocano su un campo ASIMMETRICO

In queste ore si stanno disputando a Portland le Elite Eight del Torneo NCAA femminile, in cui tra le altre cose si affronteranno nuovamente la Iowa di Caitlin Clark e la LSU di Angel Reese, le due finaliste dell’anno scorso. Fin da prima della palla a due del match tra NC State e Texas però le atlete si sono accorte di una cosa: il campo è asimmetrico. In particolare una delle due linee da tre punti è “storta”, ed ha quindi una distanza anormale dal canestro.

Le due squadre hanno deciso di disputare comunque la gara, mentre scriviamo NC State è in netto vantaggio e molto vicina a strappare il biglietto per le Final Four.

La NCAA ha emesso un comunicato a riguardo, dicendo che per le due partite di domani (tra cui appunto Iowa-LSU), il parquet sarà corretto. Resta però l’imbarazzo per un errore grossolano, anche visto il palcoscenico sul quale è stato commesso.

The three-point lines are different on each side of the court in Portland for the Elite Eight. The NCAA measured pregame and confirmed one side is a different three-point length than the other. 🤦

NC State and Texas agreed to play through it. 🏀 #MarchMadness pic.twitter.com/UnBo13kBUi

