Italbasket, missione negli Stati Uniti per Gigi Datome

Gigi Datome si trova negli Stati Uniti, probabilmente per conto della Federbasket.

L’ex capitano azzurro è rimasto nello staff dell’Italbasket e in questi giorni è volato negli Stati Uniti. Non sappiamo di preciso lo scopo del viaggio di Datome ma è probabile che sia dettato da motivi cestisti, altrimenti difficilmente avrebbe lasciato l’Olimpia Milano in un momento così delicato della stagione.

In questo ore Datome si trova ad Atlanta. Ieri è andato a vedere la partita fra gli Hawks e i Milwuakee Bucks. Ha incontrato Danilo Gallinari, i due sono stati fotografati insieme (come ripreso da Sportando) ma il Gallo non è sceso in campo nella vittoria 113-122 della sua squadra.

Last time Danilo Gallinari was in State Farm Arena was as a Wizard. Now, he’s a Buck pic.twitter.com/qHSrlcDmgQ — Wes (@bloghawk) March 30, 2024

Successivamente Datome ha incontrato Ekpe Udoh e Bogdan Bogdanovic, suoi ex compagni al Fenerbahce. Attualmente il nigeriano e il serbo si trovano proprio agli Hawks, rispettivamente come giocatore e assistente allenatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ekpe Udoh (@ekpeudoh)

Vedremo se il viaggio di Datome si fermerà in Georgia (dove giovedì arriveranno i Detroit Pistons di Simone Fontecchio) o se proseguirà con altre tappe. Magari un incontro con i possibili naturalizzati Drew Eubanks e Donte DiVincenzo.