Fa il “Looser” alla panchina di Napoli a partita finita: fallo tecnico per Max Heidegger

Finale concitato ieri nel match tra Napoli e Reyer Venezia, vinto da quest’ultima col punteggio di 90-97. A partita virtualmente conclusa, con la stessa Napoli ormai arresa, Max Heidegger si è cimentato nel balletto del “Looser”, popolare nel videogioco Fortnite, all’indirizzo della panchina partenopea. La provocazione ha portato gli arbitri a fischiare all’americano un fallo tecnico che, con 9 secondi ancora sul cronometro, ha permesso a Pullen di segnare il -5. Per fortuna della Reyer, questa sciocchezza non ha cambiato l’esito della partita, con Tucker che ha poi realizzato due tiri liberi per chiudere il discorso.

Il gesto di Max Heidegger che ha fatto infuriare Igor Milicic nel finale di Napoli-Venezia pic.twitter.com/vYOJUqsqeL — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 31, 2024

In conferenza stampa non è comunque mancato il duro commento di coach Milicic: “Alla fine ci sono stati dei comportamenti che reputo fortemente antisportivi da parte di un giocatore che aveva segnato 7 punti e preso 5 rimbalzi e che si è lasciato andare a dei gesti molto offensivi. Credo che questo atteggiamento debba essere penalizzato dalla Lega. Sono comportamenti che rischiano di provocare scontri molto duri in campo. Ci sono state anche altre situazioni durante la partita di questo tipo e non deve succedere in Serie A”.

Anche l’allenatore di Venezia, Neven Spahija, ha condannato l’episodio chiedendo scusa al pubblico di Napoli: “Prima di fare i complimenti alla nostra squadra voglio, come allenatore della Reyer, chiedere scusa al pubblico, che è stato fantastico, per le reazioni dei nostri giocatori che hanno mancato di rispetto. Questa non è la mia cultura, abbiamo completamente perso la testa e dobbiamo essere più maturi e calmi. Questo non si può più ripetere, non è la cultura della Reyer che io voglio creare. Ancora una volta, scusa. Per me essere sportivo è più importante di una vittoria”.