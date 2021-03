Nessun rookie come LaMelo Ball a metà stagione negli ultimi 60 anni

L’ottimo impatto di LaMelo Ball è stato elogiato recentemente anche da Michael Jordan ma oltre alle parole del proprietario degli Charlotte Hornets, ci sono anche le statistiche a dare ragione al più giovane figlio di LaVar.

Negli ultimi 60 anni nessun rookie era riuscito ad arrivare alla pausa per l’All Star Game mettendosi davanti a tutte le altre matricole nelle classifiche di punti, rimbalzi, assist e palle rubate.

Dati pazzeschi che descrivono al meglio quanto LaMelo sia riuscito immediatamente a calarsi nella realtà della NBA con tutto il suo talento.

LaMelo Ball is the only #NBA player in the last 60 seasons to lead all rookies in total points, rebounds, assists and steals at the All-Star break. #NBATwitter #AllFly

— Elias Sports Bureau (@EliasSports) March 6, 2021