New Orleans Pelicans, nuovo infortunio per Zion Williamson

Nuovo infortunio per Zion Williamson.

New Orleans Pelicans in ansia per l’ennesimo problema fisico di Zion Williamson. La stella dei Pelicans ha chiuso anzitempo la gara contro i Philadelphia 76ers, poi persa 120-111. Williamson è uscito nel terzo quarto, quando aveva già segnato 26 punti in 28 minuti di utilizzo. A fermarlo un problema muscolare alla coscia destra, accusato senza alcun contatto fisico.

Per ora non ci sono molte notizie riguardo l’entità dell’infortunio ma in casa New Orleans tutti, a partire dal coach Willie Green che ha dichiarato: “Infortunio arrivato in un momento cruciale e poi rivelatosi decisivo per la sconfitta. Speriamo di essere riusciti a preservare il giocatore non facendolo forzare, così da riaverlo in campo il più presto possibile, per noi è una perdita pesantissima”.

Finora Williamson ha prodotto 26 punti, 7 rimbalzi e quasi 5 assist di media nelle 29 partite (su 37) disputate finora. Un rendimento che ne ha fatto il leader dei sorprendenti Pelicans, attualmente terzi a Ovest con un record di 23-14.