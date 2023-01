I 71 punti di Donovan Mitchell fanno impazzire il mondo NBA

Donovan Mitchell ha sconquassato il mondo NBA.

Dopo la sua prova clamorosa da 71 punti, tantissimi colleghi hanno mostrato rispetto nei confronti della guardia dei Cleveland Cavaliers. “Insane”, “crazy”, “animal”, “wild” sono solo alcuni dei termini utilizzati. Tante star della NBA, da LeBron James a Jayson Tatum, hanno reso omaggio a Mitchell, oltre al suo amico Kyrie Irving.

Anche Mitchell ha parlato di un nuovo se stesso con l’arrivo del nuovo anno.

New Year New Me😂… 71 of them thangs ‼️‼️ pic.twitter.com/eqTSqAEKk8

Il tweet più simpatico però è di Robin Lopez che ha messo a segno un punto nella vittoria 145-134 sui Chicago Bulls e ha scherzato sulla prova da 72 punti totali realizzata da lui e dal compagno.

I’m going to get it out of the way and point out that Donovan Mitchell and Robin Lopez combined for 72 tonight. Hashtag Historic Game.

— Robin Lopez (@rolopez42) January 3, 2023