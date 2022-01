Niente Green Pass, Broni si separa da Tijana Krivacevic

Non solo il basket maschile, anche quello femminile ha i suoi problemi con i No-Vax. Nelle scorse ore la Costruzioni Italia Broni, squadra che milita in LBF, ha salutato la serba Tijana Krivacevic perché non in possesso del Green Pass, senza il quale non può giocare. La massima serie femminile è infatti accomunata alla Serie A2 maschile come dilettantismo e serve quindi il Super Green Pass per allenarsi e giocare nelle strutture al chiuso.

Questo il comunicato di Broni:

La Costruzioni Italia Broni si separa da Tijana Krivacevic. Con l’entrata in vigore del DLegge 229/2021 con il quale si impone, dal 10 gennaio, il Green Pass Rafforzato per poter svolgere attività sportiva di squadra, Krivacevic non avrebbe infatti più potuto giocare in Italia.

Si tratta di una defezione importante per la squadra pavese, visto che Krivacevic stava segnando 13.4 punti di media in campionato.