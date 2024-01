Nikita Kurbanov positivo alla cocaina, ma può tornare in campo… questa settimana

Lo scorso ottobre, il russo Nikita Kurbanov, ala 37enne del CSKA Mosca, si era autosospeso per motivi personali. Oggi l’anti-doping russo ha annunciato che il giocatore sarebbe risultato positivo alla cocaina proprio in un controllo fatto circa 3 mesi fa. I controlli avrebbero fatto emergere tracce di cocaina nel sangue di Kurbanov, ma la sentenza è stata decisa in soli 3 mesi di squalifica.

Venendo però conteggiato il tempo dall’effettivo inizio della sospensione, anche se ufficialmente autoinflitta, quindi dal 20 ottobre 2023, Kurbanov potrebbe legalmente tornare in campo già tra 3 giorni, il 21 gennaio 2024 nel match di VTB League contro l’Uralmash.

“Nikita è un nostro compagno, non è facile per lui in questo momento. Ha commesso un errore, ha deluso club, compagni e tifosi, lo condanniamo e ha ricevuto la giusta punizione per ciò che ha fatto” ha commentato Andrei Vatutin, dicendo anche che la squadra “prenderà una decisione” sul futuro del giocatore al CSKA. Nikita Kurbanov ha vestito la maglia dei rossoblu dal 2004 al 2012 e poi di nuovo dal 2015 ad oggi.

Nota a margine: si ricorda che Brittney Griner, giocatrice statunitense, è stata quasi un anno in carcere in Russia (e liberata in cambio di un trafficante di armi) perché trovata in possesso di una boccetta vuota per la sigaretta elettronica al gusto di cannabis.

Fonte: Sportando