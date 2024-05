Maccabi e Panathinaikos, è scontro anche sui biglietti per le gare a Belgrado

La serie tra Maccabi Tel-Aviv e Panathinaikos sta andando avanti a suon di polemiche, immancabili anche dopo Gara-3 vinta dagli israeliani. Il Maccabi questa sera ha il primo matchpoint per compiere l’upset e qualificarsi per le Final Four: serve una vittoria a Belgrado, sulla carta “casa” dei gialloblu per questi Playoff per necessità geopolitiche. Già per Gara-3 c’erano state polemiche per la presenza al palazzetto di qualche centinaio di tifosi del Maccabi, secondo il patron del Pana, Dimitris Giannakopoulos, questo avrebbe infranto una promessa fatta dagli israeliani all’assemblea dei club di EuroLega.

עכשיו תארו לכם 11 אלף בהיכל 🔊 pic.twitter.com/X3dngOI8we — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) May 1, 2024

Ma lo scontro “in tribuna” è proseguito pure alla vigilia di Gara-4: il Panathinaikos avrebbe chiesto biglietti per i propri tifosi, così che anche i greci possano avere un pubblico a sostenerli. La risposta del Maccabi Tel-Aviv è stato concedere 25 tagliandi: lo stesso numero che il Pana aveva dato loro sia per Gara-1 che per Gara-2 ad Atene. Insomma il clima non accenna a distendersi, e chissà cosa potrebbe accadere a questo punto in una eventuale Gara-5 decisiva ad Oaka.

Questa sera sono attesi un migliaio di tifosi del Maccabi alla Hala Aleksandar Nikolić di Belgrado.