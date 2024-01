“Stretta di mano troppo energica all’arbitro”, quattro giornate di squalifica

Provvedimento disciplinare molto particolare comminato in Serie B.

Il destinatario è Mitja Nikolic, giocatore della OraSì Ravenna. I romagnoli hanno perso in casa 79-89 con Lumezzane nella scorsa giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. A fine gara lo sloveno ha avuto da ridire nei confronti della coppia arbitrale, rendendosi protagonista di insulti all’indirizzo dei fischietti e di una stretta di mano che è sfociata in un gesto di violenza. Comportamenti che gli sono costati quattro giornate di squalifica, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.