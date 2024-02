Nikola Jokic nella STORIA! Almeno una tripla doppia contro tutte le squadre NBA… tranne Denver

Nikola Jokic, stella dei Denver Nuggets, si è unito a un club esclusivo, diventando il terzo giocatore nella storia dell’NBA a registrare una tripla doppia contro ogni squadra che ha affrontato.

Jokic ha chiuso con 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nella vittoria dei Nuggets sugli Washington Wizards per 130 a 110, unendosi a LeBron James e Russell Westbrook nell’esclusivo club.

“Quando finirò la mia carriera, sarà un’eredità e una pietra miliare”, ha detto Nikola Jokic dopo aver fatto ancora una volta tripla doppia. “Mi guarderò indietro e dirò che è una cosa davvero bella da fare”.

Poiché James e Westbrook hanno giocato in più squadre, rimangono gli unici giocatori ad aver realizzato triple-doppie contro 30 squadre. Jokic è a quota 29 e la situazione non cambierà presto.

Jokic è diventato anche il primo giocatore nella storia dell’NBA a tirare 10 su 10 o meglio dal campo con almeno 15 rimbalzi e 15 assist in una partita.

In 650 partite in carriera, Jokic è al quarto posto nella storia dell’NBA con 121 triple-doppie in stagione regolare. Nella classifica di tutti i tempi, davanti a lui ci sono soloMagic Johnson (138), che presto supererà, Oscar Robertson (181) e Westbrook (198).

Joker è ormai vicinissimo a vincere il terzo MVP della regular season della sua carriera, dopo i 2 di fila del 2021 e 2022. Solo Joel Embiid è riuscito a strappargli quello del 2023.

