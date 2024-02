Pugno di Isaiah Stewart a Drew Eubanks: la decisione della NBA

Nelle ultime settimane non si è parlato di Drew Eubanks solo in ottica Nazionale italiana, con Pozzecco e Petrucci che hanno parlato della sua possibile naturalizzazione in vista del Pre-Olimpico. Il lungo dei Phoenix Suns è stato anche suo malgrado protagonista di una scazzottata nel tunnel degli spogliatoi, prima della gara contro Detroit del 14 febbraio. Nella vicenda, Eubanks è comunque una vittima: è stato colpito, alcuni sostengono senza alcun motivo, con un pugno al volto da Isaiah Stewart.

Stewart era stato addirittura arrestato per l’aggressione e portato via dalla polizia, ma ora le accuse nei suoi confronti sono cadute. In compenso la NBA ha preso provvedimenti nei suoi confronti, sospendendolo per 3 partite senza stipendio a causa della sua cattiva condotta. Il giocatore dei Pistons non è nuovo a simili episodi: un paio di anni fa aveva reagito con furia ad un colpo subito per mano di LeBron James, che lo aveva fatto sanguinare al volto. In quell’occasione Isaiah Stewart aveva rincorso James per il campo, trattenuto a forza da diversi compagni.