VIDEO: Doncic ha preso un tecnico per aver lanciato con FURORE la palla contro l’arbitro

Uno dei maggiori punti di discussione dell’NBA in questa stagione è stato il tema dell’arbitraggio. Dai tifosi ai giocatori, fino ai media, le lamentele sull’arbitraggio sono state costanti. Un giocatore che ha avuto a che fare con l’arbitraggio in questa stagione è stato Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks. La questione è proseguita giovedì durante la partita dei Mavs contro i Phoenix Suns, quando Luka Doncic ha ricevuto un fallo tecnico per aver apparentemente lanciato il pallone in modo rabbioso verso un arbitro.

Durante un’interruzione durante la partita tra Mavs e Suns, Luka Doncic ha avuto un diverbio con uno degli ufficiali di gara mentre l’arbitro faceva segno a Doncic di dargli la palla. Doncic ha trattenuto la palla per un po’ prima di scagliarla con forza in direzione dell’arbitro.

Luka Doncic è sembrato immediatamente riconoscere il suo errore e ha tentato di perorare la sua causa con l’arbitro che gli ha prontamente assegnato un fallo tecnico. Il team di TNT, composto da Kevin Harlan e Reggie Miller, si è detto d’accordo con il fallo tecnico e Miller ha affermato che Doncic è stato fortunato a non essere espulso. L’ala dei Suns, Josh Okogie, si è accorto del confronto e ha segnalato immediatamente un fallo tecnico.

