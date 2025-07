Nikola Mirotic al Monaco, quanto finisce nelle casse dell’EA7 Milano?

Nella giornata di ieri l’AS Monaco ha ufficializzato la firma di Nikola Mirotic, che lascia l’Olimpia EA7 Milano dopo due stagioni. Il montenegrino formerà un duo incredibile con Mike James, destinato a rimanere nel Principato nonostante la sospesnione di fine stagione a causa di problemi disciplinari che lo ha messo fuori causa nei Playoff francesi. Nel contratto tra Mirotic e Milano era previsto un altro anno, motivo per il quale il Monaco per liberarlo ha dovuto pagare un buyout.

A far luce sulla cifra versata dal club monegasco nelle tasche di Milano è stato il Corriere della Sera: il Monaco ha pagato 500.000 euro all’Olimpia per liberare subito Mirotic. Una somma molto alta, ma che compensa quella versata invece dai biancorossi per liberarsi di Nenad Dimitrijevic, finito allo Zenit San Pietroburgo.

Nella scorsa stagione a Milano, in cui ha vinto la Supercoppa Italiana, Nikola Mirotic ha segnato 17.7 punti di media in EuroLega.