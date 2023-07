Nikola Mirotic è un obiettivo concreto di mezza Europa: Olimpia Milano, Monaco, Stella Rossa Belgrado, Partizan Belgrado, Panathinaikos e Olympiacos.

C’è stato però un periodo nell’estate del 2019, qualche giorno, in cui si pensava che il montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione e di passaporto avesse firmato per 6 anni al Barcelona un contratto da 70 milioni complessivi, quindi circa 12 all’anno.

Naturalmente dopo pochi giorni sì scoprì la verità perché Nikola Mirotic percepisce uno stipendio da circa 5 milioni di euro/anno. Comunque una follia, soprattutto per quando era stato fatto il contratto, ovvero il 2019. All’epoca il giocatore più pagato era Alexey Shved che militava nel Khimki e non nel CSKA Mosca, che comunque percepiva 4 milioni di euro l’anno, quindi teoricamente un terzo rispetto al rumors di AS.

Quando uscì questa bomba lì per lì ci sembrò una follia ma Mirotic giocava in NBA oltre 20 minuti di media, era molto più che un giocatore di rotazione, era un titolare nei Milwaukee Bucks di Giannis Antetkounmpo. La scelta di tornare a giocare in Europa così giovane fu abbastanza incomprensibile, lui la spiegò che gli mancava la Spagna, ma sarebbe stata molto più comprensibile per 12 milioni di euro all’anno per 6 anni.

