EA7 Milano mercato: il Barcelona spinge Mirotic all’Olimpia

Joan Laporta, presidente dell’FC Barcelona, ha parlato al Mundo Deportivo di tanti aspetti e ha anche affrontato il caso Nikola Mirotic, che pare essere un obiettivo concretissimo dell’Olimpia EA7 Milano in questo mercato:

“Mirotic non è ancora partito. Non è stato risolto, è una questione seria, è un contratto che è stato fatto a suo tempo, lo abbiamo ereditato ed è insostenibile. Nikola ci ha dato tanto ma stiamo cercando di far capire al suo agente che se va al Monaco o a Milano avrà un ottimo stipendio… ma è un contratto blindato ed è una situazione molto complicata”.

Secondo La Gazzetta dello Sport la situazione è abbastanza delineata e perciò, in caso di addio ai catalani, il futuro di Mirotic in questo mercato è all’EA7 Milano.

Non è chiaramente una situazione semplice perché il montenegrino di nascita ma spagnolo di adozione e passaporto ha ancora 2 anni di contratto con il Barça. La volontà di tutti comunque è di trovare una soluzione e siamo convinti che alla fine la si troverà. Non sappiamo quando ma la si troverà. Se poi questa soluzione si dovesse chiamare Olimpia Milano, lo scopriremo solo vivendo…

