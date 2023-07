Paolo Banchero ha spiegato perché ha scelto Team USA e non l’Italbasket

Sono passate ormai alcune settimane dalla decisione di Paolo Banchero di giocare con Team USA la FIBA World Cup di quest’estate, una scelta che ha impattato sull’Italbasket dopo anni di corteggiamento al Rookie of the Year degli Orlando Magic. In più occasioni Banchero aveva lanciato messaggi d’amore alla maglia azzurra, ma negli ultimi mesi questo suo entusiasmo era scemato, complice proprio l’interessamento della Nazionale a stelle e strisce, parallelamente ai grandiosi risultati sul campo che stava ottenendo in NBA.

Così Banchero ha scelto gli USA e Gianni Petrucci ha dichiarato di essersi sentito “preso in giro” dal giocatore, parole che sono rimbalzate anche nel mondo americano. Ma ora il lungo dei Magic ha spiegato, in un’intervista alla Associated Press, il perché di questo repentino cambio di idea ed ha svelato i retroscena di questi anni.

La principale motivazione citata da Banchero è il fatto che sua madre, Rhondae Smith, è stata una ex giocatrice WNBA e membra di Team USA nel 1997. “La foto della squadra degli USA era appesa nel mio seminterrato, e la mia stanza era lì. La vedevo ogni singolo giorno, giocare per Team USA era uno dei miei più grandi sogni fin da quando ero piccolo” ha detto Banchero.

Poi il giocatore di Orlando ha proseguito: “Quando avevo 17 anni la Federazione Italiana si è fatta avanti, era un periodo in cui pensavo di non poter rinunciare a questa occasione per le origini italiane di mio padre. Non sapevo molto delle mie radici italiane. Era un’occasione per avvicinarmici e conoscere di più dell’Italia, cosa che ho fatto da quel momento in poi. Ma il Covid mi ha portato via quell’occasione, e spesso penso cosa sarebbe successo senza la pandemia. Ma non potei giocare con l’Italia in quel momento, sono poi andato a Duke, sono stato scelto come prima chiamata assoluta al Draft e, potete immaginare, le circostanze sono cambiate”.

Ma Paolo Banchero non ha rinnegato il suo amore per l’Italia, intesa come Paese. Ha fatto visita alla sua terra di origine, la Liguria, il mese scorso, prima di recarsi a Milano per una serie di eventi tra sfilate, tornei estivi e presenze nei vari store come quello della Jordan, suo sponsor. “Avete presente quando vai in un posto e senti le farfalle nello stomaco per le emozioni che ti suscita? Per me è stato così, non esagero. Sono davvero fiero di essere finalmente stato in Italia” ha dichiarato Banchero.