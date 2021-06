Olimpia Milano, addio all’assistant coach Tom Bialaszewski

La Pallacanestro Olimpia Milano e Coach Tom Bialaszewski, al termine di questa stagione, hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto.

L’Olimpia desidera ringraziare Tom per il suo impegno, la sua professionalità, il suo continuo supporto durante i due anni trascorsi insieme e gli augura il meglio possibile per il suo futuro.

“Sono stati due anni incredibili per me e la mia famiglia. Desidero ringraziare Ettore Messina e tutta l’Olimpia Milano. Sono orgoglioso di quello che abbiamo realizzato insieme. Anche se amiamo l’Italia e Milano, è stato difficile vivere lontano da casa durante la pandemia, per questo adesso siamo concentrati sul ritorno a casa”, dice Tom Bialaszewski.

Ufficio Stampa Olimpia Milano