Ufficiale: Olimpia Milano, arriva Davide Alviti con un triennale

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo per tre anni con Davide Alviti, nato a Alatri, il 5 novembre 1996, 2.00 di statura, ala, proveniente dalla Pallacanestro Trieste. “Seguivamo da tempo Davide Alviti – dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos – e pensiamo che arrivi da noi nel momento giusto della sua carriera. E’ un ragazzo in crescita, che ha taglia fisica, tiro e lo spirito giusto per far parte del nostro gruppo”. “Sono emozionato, contentissimo di vivere questa sfida. Milano è il top del top, sono incredibilmente motivato perché si apre un capitolo nuovo della mia vita. Voglio aiutare l’Olimpia e non vedo l’ora di poterlo fare”, dice Alviti.

LA CARRIERA – Davide Alviti ha cominciato a giocare ad Alatri, in provincia di Frosinone, poi è stato acquistato nel 2011 dall’Eurobasket Roma cui è rimasto legato fino al 2015. Nel frattempo, ha anche debuttato in Serie A con la Virtus Roma nella stagione 2013/14. Nel 2015 si è trasferito a Mantova e per quattro anni ha giocato in A2: dopo Mantova, a Tortona, Imola e Treviso con cui ha vinto il campionato e la Coppa Italia di categoria nella stagione 2018/19. Nel 2019/20 è tornato in Serie A a Treviso e nel 2020 è passato a Trieste. In quest’ultima stagione, ha segnato 10.5 punti per gara con il 44.2% da tre e 4.6 rimbalzi a partita.

NOTE – Alviti ha debuttato in Nazionale il 30 novembre 2020 a Tallinn, nella vittoria dell’Italia sulla Russia.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano