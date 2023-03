Olimpia Milano, incredibile: nuovo infortunio per Kevin Pangos

Clamorosa sfortuna per l’Olimpia Milano: nuovo infortunio per Kevin Pangos.

L’esterno canadese era appena rientrato da uno stop di quattro mesi e ora torna in infermeria. Saranno almeno due le ulteriori settimane ai box per Pangos a causa di una “distrazione muscolare addominale”, come riportato dal club meneghino in una breve nota ufficiale.

Almeno altri 15 giorni senza una pedina fondamentale per coach Messina, in attesa dei nuovi esami che potrebbero anche rendere ancora più lunghi i tempi di recupero.