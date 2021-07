Olimpiadi – I giornalisti NBA si sono “innamorati” di Simone Fontecchio

Le prestazioni di Simone Fontecchio alle Olimpiadi non stanno certamente passando inosservate, tant’è che alcuni giornalisti NBA ne stanno tessendo le lodi. L’italiano, che ha appena firmato in Spagna con il Baskonia, è il miglior marcatore azzurro della competizione e anche oggi ha fatto il suo, nonostante non abbia ripetuto la prestazione contro l’Australia.

Fontecchio è un classe 1995, quindi può ancora tranquillamente andare dall’altra parte. E ricevere gli apprezzamenti da giornalisti NBA come Tim Reynols di The Associated Press e Omar Mohammed di Reuters fa la differenza per Simone Fontecchio perché vanno a influenzare, seppur minimamente, le scelte dei general manager NBA.

“Sto cercando di capire perché Simone Fontecchio non è in NBA”. “Talento eccezionale, specialmente per la moderna NBA: un lungo che può tirare da 3 punti. Chissà se riceverà delle offerte dopo questo torneo”.

Terrific talent, especially for the modern NBA – a big who can shoot 3s. I wonder if he'll attract offers after this tournament. — Omar Mohammed (@shurufu) July 31, 2021

Definire Simone Fontecchio un lungo è oggettivamente un’esagerazione però siamo certi che, qualora dovesse arrivare la chiamata NBA, il ragazzo di Pescara non tradirebbe le aspettative perché è uno che si è guadagnato tutto nella vita, passando anche momenti molto difficili all’Olimpia Milano, ripartendo da Reggio Emilia, formazione che nemmeno disputava le coppe, prendendosi poi il quintetto di una delle migliori squadre di EuroLega com’è il Baskonia.

