Olimpiadi – Italbasket, Meo Sacchetti: “Abbiamo già dimostrato di poter andare oltre i limiti”

Tokyo. Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia nel quarto di finale che si giocherà martedì 3 agosto alla Saitama Super Arena (ore 10.20 italiane, le 17.20 in Giappone). In caso di passaggio del turno, gli Azzurri troveranno in semifinale la vincente del match Slovenia-Germania.

Dall’altro lato del tabellone, i quarti sono Spagna-Usa e Argentina-Australia.

Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi al termine delle gare del gruppo C, che hanno chiuso il programma della fase a gironi del torneo olimpico di basket.

Così il CT Meo Sacchetti: “Giunti a questo punto le quattro nella prima urna erano tutte molto forti. A mio avviso gli Stati Uniti sono la squadra migliore di questo torneo, ma hanno perso proprio contro la Francia e questo la dice lunga sul valore del nostro prossimo avversario. Ci servirà una prestazione molto al di sopra delle righe ma i ragazzi hanno già dimostrato di poterci riuscire. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte. Sarà un bellissimo evento”.

Fonte: FIP – Foto: FIBA