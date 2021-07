I Boston Celtics si muovono subito dopo il Draft: secondo Adrian Wojnarowski, i biancoverdi stanno cedendo Tristan Thompson agli Atlanta Hawks. In cambio Boston riceverà Kris Dunn, Bruno Fernando e una scelta del secondo turno del 2023.

Atlanta aggiunge così Thompson come backup di Clint Capela, visto che Onyeka Okongwu dovrà stare fermo almeno 6 mesi. TT, arrivato a Boston in free agency un anno fa, ha mantenuto 7.6 punti e 8.1 rimbalzi nell’ultima stagione.

The Celtics are trading Tristan Thompson to Atlanta for Kris Dunn, and a 2023 second-round pick, sources tell ESPN.

BRUNO FERNANDO is on his way to the Celtics, per sources.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2021