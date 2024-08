Olimpiadi, MVP ladder: chi sono stati i migliori giocatori finora?

I primi due Gameday delle Olimpiadi di pallacanestro maschile di Parigi 2024 sono ormai alle spalle e il giorno di riposo di giovedì ci dà tempo sufficiente per parlare di MVP.

Siamo alla ricerca di un nome da aggiungere a Kevin Durant nella lista di tutti i tempi. La FIBA ha premiato l’ala con l’onorificenza di MVP in Giappone nel 2021, poiché Durant ha registrato una media di 20,7 punti, 5,3 rimbalzi e 3,7 assist a partita durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Per capire chi potrebbe vincere il premio di MVP delle Olimpiadi nel 2024, la FIBA ha stilato un elenco di domande per capire cosa serve per scalare la scala dell’MVP in Francia:

1) La sua squadra ha una legittima possibilità di raggiungere il podio?

2) Quali sono stati i suoi numeri nelle prime due partite delle Olimpiadi?

3) È lui a prendere il tiro se la sua squadra ha bisogno di un canestro decisivo?

4) Cosa le fa pensare che sarà l’MVP?

5) Cosa ti fa pensare che non sarà l’MVP?

#1 LeBron James

1) La sua squadra ha una possibilità legittima di salire sul podio?

Sì.

2) Quali sono stati i suoi numeri nelle prime due partite alle Olimpiadi?

16,5 punti, 7,0 rimbalzi, 7,0 assist (4° a Parigi 2024), efficiency rating 21,0 (8°), 63,6% dal campo.

3) È lui a prendersi il tiro se la sua squadra ha bisogno di un canestro decisivo?

Probabilmente sì. Oppure trova il modo di ottenere quei punti cruciali trovando KD o Steph o chiunque altro in una posizione migliore.

4) Cosa ti fa pensare che sarà l’MVP?

Questa frase di KD: “Sono così grato di riaverlo con noi. Ci è mancato nelle ultime due Olimpiadi. Mette paura all’altra squadra, e questo è molto importante per la psiche del gioco. Corre in discesa, fa le giocate giuste in attacco e in difesa, è semplicemente pazzesco e sono contento che sia nella nostra squadra”.

5) Cosa ti fa pensare che non sarà l’MVP?

Due cose: (1) se KD sarà l’eroe della medaglia d’oro, o (2) se gli USA non vinceranno l’oro qui.

Fonte: fiba.basketball

