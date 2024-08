Olimpiadi, chi si qualificherà? E soprattutto, come possono farlo?

Le Olimpiadi di pallacanestro maschile non è stato privo di situazioni particolari e le qualificazioni sono in gioco. Ecco un quadro della situazione in vista del terzo turno di gare nei gruppi A e B.

Gruppo A

Il Canada è già qualificato.

Finiranno al 1° posto del gruppo se:

CAN batte ESP

AUS batte GRE e CAN perde contro ESP di 7 punti o meno

Finiranno al 2° posto del girone se:

ESP batte CAN e GRE batte AUS

AUS batte GRE e CAN perde contro ESP con 9 o 10 punti di scarto

Finiranno al 3° posto del gruppo se:

AUS batte GRE e CAN perde contro ESP di 12 o più punti

Spagna

La Spagna si qualificherà per i quarti di finale se:

ESP batte CAN

Finiranno al 1° posto del gruppo se:

ESP batte CAN e GRE batte AUS

ESP batte CAN con 15 punti o più e AUS batte GRE

Si classificheranno al 2° posto del girone se:

ESP batte CAN di 12 o 13 punti e AUS batte GRE

Finiranno al 3° posto del girone se:

ESP batte CAN con 10 punti o meno e AUS batte GRE

CAN batte ESP e GRE batte AUS di 1 punto o con 18 o più punti di scarto

CAN batte ESP e AUS batte GRE

Finiranno al 4° posto del girone e saranno eliminate dalla competizione se:

CAN batte ESP e GRE batte AUS con un margine da 3 a 16 punti

Australia

L’Australia si qualificherà per i quarti di finale delle Olimpiadi se:

AUS batte GRE

Finiranno al 1° posto del girone se:

AUS batte GRE e CAN perde contro ESP di 9 punti o più

Si classificheranno al 2° posto del girone se:

AUS batte GRE e CAN batte ESP

AUS batte GRE e CAN perde contro ESP di 8 punti o meno

CAN batte ESP e AUS perde con GRE di 9 punti o meno

Finiranno al 3° posto del gruppo se:

CAN batte ESP e AUS perde contro GRE di 10-16 punti

Finiranno al 4° posto del girone e saranno eliminati dalla competizione se:

CAN batte ESP e AUS perde con GRE di 18 punti o più

GRE batte AUS e ESP batte CAN

Grecia

La Grecia finirà al 2° posto del girone se:

GRE batte AUS di 10 punti o più e CAN batte ESP

La Grecia si classificherà al 3° posto del girone se:

GRE batte AUS e ESP batte CAN

GRE batte AUS di 3 punti e CAN batte ESP

La Grecia finirà quarta nel girone e sarà eliminata dalla competizione se:

AUS batte GRE o

GRE batte AUS di 1 punto e CAN batte ESP

Gruppo B

Francia e Germania si sono già qualificate.

La vincente di Francia-Germania si classificherà al 1° posto del gruppo, la perdente al 2°.

La vincente di Brasile-Giappone si classificherà terza nel gruppo, la perdente sarà quarta ed eliminata dalla competizione.

Gruppo C

Gli Stati Uniti sono già qualificati e finiranno al 1° posto del gruppo.

Porto Rico è eliminato dalle Olimpiadi

La vincente di Serbia-Sudan si classificherà seconda nel gruppo, la perdente terza nel gruppo.

Fonte: fiba.basketball

