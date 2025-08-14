Pallacanestro Trieste, ufficiale Mady Sissoko: il roster sarà completato con un campione NBA

La Pallacanestro Trieste chiude il proprio mercato estivo con un doppio colpo. Poco fa la formazione biancorossa ha annunciato l’ingaggio del centro Mady Sissoko, in arrivo dalla NCAA dove nell’ultima stagione, con i California Golden Bears, ha segnato 8.3 punti di media con 8.2 rimbalzi e 1.1 stoppate. Sissoko, classe 2000, è nato in Mali ma è cresciuto cestisticamente negli USA dove ha anche giocato 4 anni a Michigan State.

Ma non finisce qui, l’ultimo tassello del roster di coach Israel Gonzalez sarà un campione NBA: come riportato da Il Piccolo infatti Trieste avrebbe un accordo con Juan Toscano-Anderson. Il giocatore, 32 anni, arriva da una stagione ai Mexico City Capitanes, in G League, ma nel 2022 aveva vinto l’anello coi Golden State Warriors. In NBA Toscano-Anderson ha totalizzato 202 partite con Warriors, Lakers, Jazz e Kings segnando 4.1 punti di media.