Panathinaikos POLEMICO con la poca professionalità degli arbitri greci

Dopo la sconfitta nella Supercoppa greca di quest’anno contro gli eterni rivali dell’Olympiacos, il Panathinaikos si sta preparando per il campionato nazionale e l’EuroLega.

Tuttavia, con l’avvicinarsi della stagione ufficiale, i campioni in carica dell’EuroLeague hanno rilasciato un comunicato in cui chiedono agli arbitri greci di diventare professionisti e di lasciare la Federazione greca di pallacanestro, unendosi al campionato greco.

Il comunicato stampa si apre con la dichiarazione del club verde che “la pallacanestro in Grecia è fiorente e il livello di competitività del campionato greco è in costante aumento”. Ecco quindi “perché è imperativo avere arbitri simili”.

“Tuttavia, il livello degli arbitri greci non sembra abbastanza alto da seguire quello degli investimenti fatti nel basket greco nel suo complesso. Lo dimostrano le prestazioni mediocri degli arbitri in alcune partite, ma anche l’assenza di volti nuovi in questo settore”, ha aggiunto il Panathinaikos.

Il club ha quindi proposto agli arbitri di entrare a far parte del campionato greco di pallacanestro. “Crediamo che sia finalmente arrivato il momento, in un campionato professionale e competitivo, che anche l’arbitraggio diventi professionale, passando alla responsabilità della cooperativa delle squadre della GBL”, si legge nel comunicato. “Questo è l’unico modo per garantire assoluta trasparenza, stabilità e sviluppo”.

“A causa di tutto ciò e per creare un ambiente ancora più competitivo e favorevole agli investimenti, il KAE Panathinaikos AKTOR propone l’affiliazione del Comitato arbitrale centrale all’ESAKE, in quanto organismo più competente per fornire una soluzione a questa problematica”, ha aggiunto il club greco.

