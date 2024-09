Victor Wembanyama, che trasformazione fisica: quanti chili ha messo su?

Victor Wembanyama si è presentato oggi alla facility dei San Antonio Spurs per il Media Day che funge da sostanziale inaugurazione della nuova stagione. L’ultima volta che avevamo visto il francese in divisa da gioco era stato nella finale delle Olimpiadi, persa contro Team USA.

“L’anno scorso dovevamo imparare, quest’anno vogliamo vincere” ha dichiarato Wembanyama, che ha anche posato per delle impressionanti foto col nuovo compagno Chris Paul. Tra i due infatti ci sono ben 41 centimetri di differenza. Ma ciò che più ha colpito del talento francese è stata la sua trasformazione fisica, ovvero quanto più “massiccio” è sembrato. Wembanyama è stato pesato a 235 pounds, 25 in più della passata stagione: una differenza di 11.3kg. Ora Wemby pesa circa 102kg.

Ovviamente Wemby non ha preso oltre 11kg in pochi mesi, ma è un aumento di massa muscolare graduale da un anno fa. Tra le critiche che si rivolgevano alla prima chiamata assoluta del Draft 2023 c’era proprio quella di essere troppo “leggero”, qualcosa a cui comunque sta cercando di porre rimedio senza perdere la propria versatilità.

The San Antonio Spurs are listing Victor Wembanyama at 7’3”, 235 pounds 👁️

He was listed at 210 last year

— Law Murray 💡 (@LawMurrayTheNU) September 30, 2024