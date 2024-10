Quando e dove vedere questa settimana le squadre italiane impegnate in Europa

Stagione in Europa entra nel vivo con sei squadre italiane impegnate in settimana per affrontare i rispettivi impegni di coppa. Comincia l’Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano e per la Virtus Segafredo Bologna: i biancorossi sono attesi dalla sfida di Montecarlo con il Monaco (giovedì ore 19); i felsinei ospiteranno l’Anadolu Efes, venerdì alle ore 21 alla Unipol Arena. Il cammino in EuroCup della Umana Reyer Venezia e della Dolomiti Energia Trentino prosegue con il secondo turno dove affronteranno rispettivamente Cedevita Olimpija Ljubljana (in Slovenia, martedì ore 20) e Trefl Sopot (‘Il T Quotidiano Arena’, mercoledì alle 20). Debutto anche per UNAHOTELS Reggio Emilia e Bertram Derthona Tortona, le quali apriranno entrambe la loro campagna in BCL tra le mura amiche, accogliendo i lituani del Rytas Vilnius (martedì ore 20) e i tedeschi di Chemnitz (mercoledì ore 20.30)

EUROLEGA

AS MONACO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

(Giovedì 3 ottobre 2024, ore 19.00 – DAZN e Sky Sport Arena)

Un roster rinnovato e tante ambizioni per la squadra di coach Ettore Messina che debutterà nella massima competizione europea in quel di Montecarlo. I monegaschi – allenati da Sasa Obradovic – hanno rinforzato un già folto reparto esterni, aggiungendo al mix due nomi di peso come Nick Calathes e Furkan Korkmaz, oltre a quello di Juhann Begarin; questi andranno ad inserirsi in un contesto di talento che comprende Mike James – MVP della stagione 2023/2024 e leader all-time per punti segnati in Eurolega –, Elie Okobo, insieme ai comprimari Matthew Strazel e Terry Tarpey. Sono stati confermati i lunghi Mam Jaiteh, Donatas Motiejunas e Petr Cornelie; tuttavia, dal Fenerbahce, è arrivato un centrone di 220 centimetri corrispondente al nome di Georgios Papagiannis, pericoloso tanto in area quanto dal perimetro. Completano il roster con la loro duttilità e la loro abilità su entrambi i lati del campo, due ali come Jaron Blossomgame e Alpha Diallo, seguite dall’americano Vitto Brown che difficilmente troverà spazio tra le rotazioni in Eurolega. In campionato il Monaco ha vinto 77-65 contro Strasburgo, primo successo in Betclic Élite (record 1-1) e ottavo posto in classifica agguantato.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ANADOLU EFES ISTANBUL

(Venerdì 4 ottobre 2024, ore 21.00 – DAZN e Sky Sport Arena)

I play-in conquistati nella passata stagione sono stati motivo di orgoglio e fierezza, per questo motivo coach Luca Banchi non si pone limiti e vuole cominciare al meglio il cammino di fronte al proprio pubblico. Alla Unipol Arena arriva l’Anadolus Efes, guidati da coach Tomislav Mijatovic, il quale avrà il compito di riportare i turchi sul tetto d’Europa dopo un’annata complicata. Il reparto guardie ha lo stesso scheletro con Shane Larkin e Darius Thompson a dettare i ritmi, Elijah Bryant e Rodrigue Beaubois a dare supporto; Justus Hollatz e Ridvan Oncel, insieme al nuovo innesto Dogus Ozdemirogulu, proveranno a ritagliarsi i loro minuti nel corso della stagione. Rivoluzione totale nei ruoli di ala piccola e ala forte: Rolands Smits dallo Zalgiris Kaunas e il tandem Jordan Nwora-Stanley Johnson dalla NBA sono i colpi da novanta per diventare subito la squadra da battere; importante la conferma di Derek Willis nelle rotazioni, così come quella del trio autoctono formato da Burakcan Yildizli, Ercan Osmani e Erkan Yilmaz. Sotto le plance l’arrivo di Vincent Poirier spariglierà le carte e darà una soluzione differente rispetto a Daniel Oturu, formando una coppia di centri che difficilmente lascerà facili intenzioni di lettura agli avversari; a chiudere il roster ci pensa il classe 2006 Salih Altuntas, già protagonista nella versione U19 dell’Eurolega sempre con l’Efes. Ieri sera, i turchi hanno conquistato la Coppa del Presidente battendo 82-83 il Fenerbahce.

EUROCUP

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA – UMANA REYER VENEZIA

(Martedì 1 ottobre 2024, ore 20.00 – DAZN e Sky Sport Arena)

La netta vittoria sull’Aris Salonicco per 95-75 ha mostrato tutto il talento della squadra di coach Neven Spahija, impegnata nel secondo turno dalla trasferta slovena. Il Cedevita, capitanato dal suo allenatore Zvezdan Mitrovic, ha subito fatto vedere l’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, battendo il Cluj 86-93 in Romania. Impatto notevole per Devante Jones e Devin Robinson, nuovi innesti che al fianco di DJ Stewart hanno portato in dote velocità e precisione nell’esecuzione della manovra offensiva; la colonna portante Jaka Blazic ha spinto i compagni con la sua leadership e a chiudere il quintetto ci ha pensato una vecchia conoscenza della LBA, il centrone Derek Ogbeide. In uscita dalla panchina, Aleksej Nikolic – ex Germani Brescia – e Brynton Lemar hanno dato l’idea del tipo di investimenti operati dalla compagine di Lubiana nel reparto guardie, vista la grande facilità dei due di trovare la retina. Sotto le plance hanno fatto la differenza l’esperienza di Martinas Geben e la freschezza del francese classe 2006, Joan Beringer, tra i principali candidati al premio di Rising Star; gli sloveni Rok Radovic e Bine Prepelic hanno chiuso la girandola delle rotazioni. Nell’ultimo turno di ABA League, il Cedevita è caduto in casa per 84-92 contro il Dubai BC rimanendo così a secco di vittorie dopo due turni di campionato.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – TREFL SOPOT

(Mercoledì 2 ottobre 2024, ore 20.00 – DAZN e Sky Sport Arena)

Una prova positiva quella vista dal team allenato da coach Paolo Galbiati, caduto per 84-81 su un campo complicato come quello di Gran Canaria. In Trentino arrivano i polacchi di coach Zan Tabak, usciti sconfitti all’ultimo respiro (93-96 all’overtime) da Ulm tra le mura amiche nel giorno del ritorno in EuroCup. Il pick and roll della coppia Tarik Phillip-Geoffrey Groselle – volti già noti alla nostra pallacanestro – è stato micidiale per la combo di fisicità e feeling messa a nudo dai due giocatori; Sopot predilige effettivi di esperienza, infatti Jaroslaw Zyskowski e Aaron Best si sono fatti trovare preparati in ogni momento, coadiuvati dal nuovo arrivo Robert McGowens che è stato abile a pulire gli errori dei compagni. Nelle corte rotazioni voluto dal capo allenatore, dalla panchina le risposte sono arrivate dagli esterni Jakub Schank e Marcus Weathers, mentre a proteggere i tabelloni sono bastati i centimetri di Mikolaj Witlinski.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – LIETUVOS RYTAS VILNIUS

(Martedì 1 ottobre 2024, ore 20 – DAZN)

Debutto in Basketball Champions League per la squadra di coach Dimitris Priftis che affronterà nel primo turno una rivale agguerrita come il Rytas Vilnius. I lituani sono guidati dal capo allenatore Giedrius Zibenas, il quale punterà sul core statunitense formato dal playmaker RJ Cole e dalla coppia di esterni Jayvon Graves-Savion Flagg; i lunghi che chiuderanno il quintetto saranno l’ala forte Gytis Radzevicius e Azuolas Tubelis, quest’ultimo tra i nomi da tenere d’occhio in quanto è stato MVP della LKL con il Neptunas Klaipeda nella passata stagione. Dalla panchina le certezze arrivano sotto le plance con la presenza di Margiris Normantas e di Gytis Masiulis, oltre ai minuti che verranno concessi all’ex Baskonia Steven Enoch e al classe 2001 Oskaras Pleikys. A completare il roster vi sono talenti autoctoni come Gantas Krizanauskas e Ignas Urbonas – rispettivamente nati nel 2006 e nel 2007 –, l’esterno Ignas Sargiunas e un profilo di esperienza quale Martynas Paliukenas. Il Rytas Vilnius ha vinto in trasferta per 78-86 lo Juventus Utena, mettendosi in pari con il record (1-1) e salendo al quinto posto in classifica.

BERTRAM DERTHONA TORTONA – NINERS CHEMNITZ

(Mercoledì 2 ottobre 2024, ore 20.30 – DAZN)

I piemontesi allenati da coach Walter De Raffaele apriranno la loro seconda campagna europea di fronte al proprio pubblico affrontando i campioni in carica della FIBA Europe Cup, i tedeschi di Chemnitz. Sotto l’egida di Rodrigo Pastore, i teutonici presentano un quintetto pressoché identico rispetto a quella che ha trionfato in Europa: la sapiente guida di DeAndre Lansdowne nel ruolo di point guard, esterni di carattere come Aher Uguak e Jeffery Garrett, i centimetri del tedesco Jonas Richter a cui è stata aggiunta – in estate – la fisicità dell’ala grande di origine nigeriana Eddy Edigin, la cui vita cestistica però appartiene da sempre alla Germania. Tra le riserve figura un veterano come Jaron Johnson e il volto di William Christmas, guardia che lo scorso anno ha potuto misurarsi in EuroCup con la divisa degli Hamburg Towers; la folta batteria di lunghi vede i nomi di Nicholas Tischler, CJ Penha, Roman Bedime e del finlandese Olivier Nkamouha, prodotto di Tennessee e Michigan tra i talenti di maggior interesse in questa edizione di BCL. Infine non manca la schiera di giovanissimi: i classe 2006 Delano Juma e Lennard Glowka aggregati al roster insieme a Brendan Grigori (2004) e Benjamin Koppke (2005), i quali hanno già avuto un assaggio dell’atmosfera europea nella stagione passata.

