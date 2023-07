Paolo Banchero strizza ancora l’occhio all’Italia (ma non del basket), tifosi inferociti

Paolo Banchero ha da poco scelto di vestire la maglia di Team USA e giocherà i Mondiali di basket del 2023 con gli Stati Uniti.

Il talento degli Orlando Magic, però, continua ad avere un rapporto speciale con l’Italia, sua terra di origine, specialmente dopo averla visitata per la prima volta.

Qualche settimana fa il Milan gli aveva regalato una maglia, ora il legame fra i rossoneri e Banchero si è rinsaldato in occasione della tourneè della squadra lombarda negli USA. Nella notte i ragazzi di Pioli hanno affrontato la Juventus in amichevole a Los Angeles e Banchero era presente per fare il tifo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Una presenza rimarcata dai canali social rossoneri che su Instagram hanno dedicato addirittura tre post diversi a Banchero. In due di questi il giocatore dei Magic posta con la maglia del Milan, in un altro incita al grido di “Forza Milan”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Post che però non sembrano essere piaciuti molto alla community rossonera. I commenti, quasi tutti in italiano, sono focalizzati sulla sfida con i bianconeri e quelli rivolti a Banchero sono tutt’altro che lusinghieri. I tifosi italiani, evidentemente, non hanno digerito il “tradimento” rifilato all’Italbasket.