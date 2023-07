Paolo Banchero a lezione di tiro da Kevin Durant

Fra impegni commerciali (fra cui quelli nel nostro Paese), vacanze in Italia e Mondiali alle porte: estate intensa per Paolo Banchero.

Il talento dei Magic però sta trovando anche il tempo per allenarsi individualmente. E ha scelto di lavorare molto duramente sul tiro, sia dalla distanza che dalla media, per migliorare il suo set di skills offensive.

In “casa” ha un maestro d’eccezione come Mike Miller, attualmente suo agente. Banchero però, oltre che con il suo procuratore, si è allenato anche con Kevin Durant, presumibilmente nei dintorni di Los Angeles, dove ha assistito alla partita di calcio fra il suo Milan e la Juventus.

Nella clip montana da Swisch Cultures si vede Banchero replicare diversi movimenti eseguiti da Durant. Si tratta per la maggior parte di partenze con ricezione spalle a canestro per poi concludere con tiri dalla media. Alla sessione era presente anche Adam Harrington, ex guardia con un passato in NBA, in Europa e nello staff tecnico dei Brooklyn Nets.

Kevin Durant & Paolo Banchero working with Trainer Adam Harrington & @MikeMiller_13 in the mid post and 3 with counters, balance & ball placement @NBA 🔥 @KDTrey5 @Pp_doesit @JustMack31 pic.twitter.com/c7KEKE3Jrf — Swish Cultures (@swishcultures_) July 27, 2023

Banchero nel video mostra un’ottima fluidità di movimento ma (come è normale che sia) risulta evidente la differenza con l’eleganza di Durant, uno dei migliori giocatori di sempre, specialmente dal punto di vista offensivo.