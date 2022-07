Parata di stelle NBA in Italia per il matrimonio di Paul George

A fine Giugno Paul George ha sposato la fidanzata storica, Daniela Rajic, con la quale ha tre figli, in California. Una cerimonia abbastanza intima e sobria per una delle coppie più solide del panorama NBA che poi ha deciso di festeggiare anche in Italia con una serie di amici.

George e la Rajic sono stati avvistati in questi giorni in Costiera Amalfitana, nello specifico dalle parti di Sorrento. Ieri sera c’è stato un party a Capri (presso il ristorante “Da Paolino”) per gli invitati ma sembra che nelle prossime ore si dovrebbe tenere un’altra cerimonia, stando a quanto riportato dalla giornalista Natasha Dye di People.

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

Al matrimonio italiano sono stati invitati una serie di giocatori NBA, alcuni dei quali con le rispettive compagne. C’è Karl-Anthony Towns, assoluto protagonista della serata di ieri, con la fidanzata Jordyn Woods. Ma anche i vari Patrick Beverley, Low Williams, Reggie Miller e Ivica Zubac hanno testimoniato la loro presenza in Costiera attraverso i propri canali social.

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

some more details from paul george’s wedding week in italy! pretty certain tomorrow is the ceremony and tonight was the welcome dinner pic.twitter.com/nyBd13MAoF — Natasha Dye (@natashadye) July 13, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Rajic (@danielarajic)